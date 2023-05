Rogier Meijer sprakeloos bij zien beelden van blunder Cillessen

Sydney van Hooijdonk, de topscorer van de Eredivisie, had de nationale doelman nog een hand gegeven. „Ik vind het heel sneu voor hem”, liet hij zijn hart spreken, „Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel topsport. Voor ons is het heel lekker dat we deze wedstrijd nog winnen.”

De spits van Heerenveen was ontwapenend eerlijk. In de tweede helft kwam het tot een clash met Thom Haye. Beide spelers wilden een vrije trap nemen. Haye had er in de eerste helft al een onberispelijk binnen geschoten en ging opnieuw achter de bal staan. „Hier ben ik niet trots op”, zei Van Hooijdonk, toen hij met het geduw en getrek met zijn ploeggenoot werd geconfronteerd. „Het was een wedstrijd met weinig momenten. Dan wil je als spits heel graag. Ik dacht: dit kan een moment zijn. Een paar minuten later lag hij er gelukkig toch in”, doelde Van Hooijdonk op zijn zestiende competitietreffer.

Omdat Haye voor de pauze het eerste doelpunt voor zijn rekening nam, kon Van Hooijdonk niet meer op gelijke hoogte komen met Coen Dillen en Piet Keur. De spitsen van respectievelijk PSV en Haarlem maakten negen opeenvolgende treffers voor hun club. Van Hooijdonk bleef op acht steken. „Het was een fenomenale trap van Haye”, aldus Van Hooijdonk, die het wel ’jammer’ vond dat zijn reeks ten einde kwam.

