City verslaat ook Wolverhampton en viert 21e zege op rij

Koploper City vergrootte de voorsprong op Manchester United tot 15 punten. De nummer twee van de ranglijst heeft wel een duel minder gespeeld dan de lijstaanvoerder die de laatste maanden niet te stoppen lijkt.

City vierde alweer de 21e zege op rij in verschillende competities. De lijstaanvoerder van de Premier League maakte er ook tegen Wolverhampton weer een grote voetbalshow van. De bal ging secuur rond, in een hoog tempo. De bezoekers kwamen nauwelijks in balbezit.

City kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Leander Dendoncker, die een voorzet van Riyad Mahrez tot achter zijn doelman verlengde. Vervolgens miste City een paar grote kansen en zag het een treffer van Aymeric Laporte wegens buitenspel afgekeurd.

Wolverhampton maakte na ruim een uur gelijk. Conor Coady scoorde in de 61e minuut, met pas het eerste balcontact van een speler van de Wolves in het strafschopgebied van de thuisploeg. City raakte niet in de war van de gelijkmaker en liep via doelpunten van Gabriel Jesus (2) en Riyad Mahrez alsnog ver uit.

