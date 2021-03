Andrei Rublev wint ABN AMRO-toernooi

De Rus was voorafgaand aan de partij de favoriet en had in de halve finale nog afgerekend met Stefanos Tsitsipas. Toch begon hij zenuwachtig en moest hij direct vier breakpunten weg zien te werken. Door steeds vaker de backhand van zijn 29-jarige opponent te bestoken, haalde Rublev de game uiteindelijk toch binnen. Beide spelers hielden in de eerste set hun service-games, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Op 6-4 sloeg Fucsovic zijn forehand uit. Een dure fout voor de Hongaar die hiermee gelijk de set verloor.

In het tweede bedrijf wist Rublev zijn tegenstander gelijk te breaken en deze klap kwam Fucsovics niet meer te boven. Op 5-4 mocht de Rus gaan serveren voor toernooiwinst en op zijn tweede matchpoint was het raak.

Rublev is al twintig duels op een rij ongeslagen op ATP 500-niveau. Vorig jaar won hij in dezelfde categorie als het toernooi van Rotterdam al in Hamburg, Sint-Petersburg en Wenen.

