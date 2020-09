Vierklapper Issa Kallon voor Cambuur

De formatie uit Friesland, ongenaakbaar koploper toen de competitie het vorig seizoen wegens de coronacrisis werd afgebroken, won (5-2) van Jong FC Utrecht. Dat was vooral te danken aan vier treffers van Issa Kallon. Almere City, dat Helmond Sport versloeg (2-0), voert de ranglijst aan.

Halverwege leidde Cambuur al door twee treffers van Issa Kallon. Daarna scoorden Michael Breij en nog twee keer Kallon voor de thuisclub. De Utrechtse treffers kwamen op naam van Jeredy Hilterman en Tim Pieters.

Het dit seizoen nog ongeslagen Almere City van de Deense coach Ole Tobiasen heeft een voorsprong van een punt op achtervolger NAC Breda en drie punten op Cambuur. NAC voetbalt zaterdag thuis tegen Jong PSV en kan de eerste plaats overnemen.

Na ruim een uur kwam Almere City op voorsprong door Anass Ahannach, die amper een minuut in het veld stond. Delvechio Blackson zorgde even later voor de 2-0.

Voor Almere was het de vierde opeenvolgende zege. Alleen het eerste duel, thuis tegen MVV, leverde een gelijkspel op.

FC Dordrecht versloeg Jong AZ, 2-0. Kevin Jansen zette de thuisclub in de extra tijd van de eerste helft op voorsprong. De formatie van trainer Harry van den Ham speelde in die fase al met een man meer, na de rode kaart voor Fons Gemmel. In de slotfase maakte Julius Bliek er 2-0 van.