Wil de echte Steven Berghuis opstaan? ’Hij maakt er dit seizoen echt vijftien’

Steven Berghuis was tegen NEC een radertje in de geoliede Ajax-machine, maar liet zich nog niet zo gelden als in zijn Feyenoord-tijd. Ⓒ GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Steven Berghuis was een radertje in de geoliede machine, die de eerste 39 minuten geen spaan heel liet van NEC Nijmegen (5-0). En met een beetje geluk had de aanwinst van Ajax na het laatste fluitsignaal van Bas Nijhuis niet één, maar vier assists achter zijn naam staan. Toch bleek de aanvaller nog niet de smaakmaker die hij bij Feyenoord was, dus: wil de echte Steven Berghuis nu opstaan?