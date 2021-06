'Red Bull heeft een gigantisch risico genomen in Frankrijk'

De Grand Prix van Frankrijk was een volgende kraker in een nu al zinderend Formule 1-seizoen. Genoeg om over na te praten dus, voor verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers in de podcast van De Telegraaf. Over een gewaagde strategie van Red Bull, een uitmuntende Max Verstappen, worstelende Valtteri Bottas en het verschil in afstelling tussen Mercedes en Red Bull.