Erik ten Hag prijst Maarten Stekelenburg: ’Hij is op bijna alle vlakken van het voetbal geweldig’

Bondscoach Frank de Boer leek zondagochtend bij ESPN een voorschot te nemen op de selectie van de routinier voor het EK. Het zou ten koste gaan van Feyenoorder Justin Bijlow. „Het is aan Frank de Boer. Hij is de bondscoach en moet de spelers kiezen die hij de besten vindt”, antwoordde de Ajax-trainer eerst nog diplomatiek.

Waarna een lofzang over zijn keeper volgde. „Hij is op bijna alle vlakken van het voetbal geweldig. Of het nu in de opbouw, het verdedigen, het bal verwerken of de coaching is. Maarten is zo ongelooflijk rustig.”

De Boer zei in Goedemorgen Eredivisie ook dat hij tijdens het EK op Daley Blind rekent, maar Ten Hag trapte op de rem. „Ik denk dat het nog niet zo ver is. Maar dat hij goede progressie boekt, is helder. En het is zeker niet onmogelijk. Maar een zekerheid is hij nog niet.”

Rensch droomt stiekem van EK

Devyne Rensch straalde na de overwinning op Feyenoord. ,,Natuurlijk had ik liever in een volle Kuip gespeeld, maar nu kan het gewoon niet anders. Dat moeten we accepteren. Ik hoop dat de fans thuis een leuke wedstrijd hebben gezien, omdat de 0-3 staat.”

De 18-jarige back beleeft met de dubbel een droomdebuutseizoen. ,,Maar het is nog niet het moment om terug te kijken. Voor je het weet, is het donderdag. En dan staat de volgende wedstrijd op het programma (tegen VVV-thuis, red.).”

Stiekem droomt Rensch van EURO 2020, dat met een jaar vertraging wordt gespeeld. ,,Ik focus me op het grote EK en het jeugd-EK, omdat je nooit weet hoe het loopt. Ik blijf mijn best doen en zie wel hoe het loopt.”