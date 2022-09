Van Gerwen weer onderuit tegen angstgegner Whitlock

Kansen waren er in Boedapest zat voor Van Gerwen, maar zijn dubbels lieten hem in de steek. In de elf legs miste hij in totaal 25 keer op een dubbel, waaronder een keer zeven in één leg. The Wizard toonde zich stukken beter in het finishen en won de partij dan ook.

Ook voor Raymond van Barneveld is het weekend al voorbij na een 6-5 nederlaag tegen Jose de Sousa. Jeffrey de Zwaan zit nog wel in het toernooi. Hij won met 6-4 van Rob Cross. Dirk van Duijvenbode ontdeed zich in 6-3 van Chris Dobey, terwijl Danny Noppert er met 6-1 hard afging tegen Rusty-Jake Rodriguez.