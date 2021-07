Stewards heropenen ’zaak’ Lewis Hamilton versus Max Verstappen niet

Zowel Red Bull als Hamiltons team Mercedes kreeg dondermiddag de tijd om de stewards die actief waren in Engeland via een videoverbinding te overtuigen van hun (on)gelijk. De wedstrijdleiding was niet overtuigd van het verhaal van Red Bull.

Hamilton tikte Max Verstappen aan in Silverstone, waarna de Nederlander met hoge snelheid in de bandenstapel knalde. Hamilton werd als schuldige aangewezen, kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar won de race alsnog.

Red Bull had het recht om protest aan te tekenen, zoals bij iedere straf die wordt uitgedeeld, maar dat is nu dus afgewezen door de stewards. Dat komt niet als een grote verrassing. Verstappen hoopt dat er in de toekomst wel anders wordt omgegaan met dit soort incidenten. „Daar moet wel serieus naar gekeken worden”, vindt de Nederlander. „De topauto’s hebben zo’n voordeel op de rest van het veld. Dan maakt zo’n straf van tien seconden niet veel uit.”