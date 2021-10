Tyson Fury voorbeeld voor ManU-manager Ole Gunnar Solskjaer

„We kregen een doelpunt tegen en dat wilden we goed maken. We speelden toen een beetje te open, te uitbundig tegen een goed team. Je ziet het bij Tyson Fury. Als hij een paar keer wordt neergeslagen blijft het opmerkelijk hoe kalm en rustig hij blijft. Als er zes, zeven of acht seconden zijn afgeteld staat hij en is hij klaar om verder te gaan.”

Solskjaer legt zich niet neer bij de slechte resultaten van Manchester United. „Ik heb in mijn periode als trainer hier al twee of drie keer een crisis meegemaakt”, zei de Noor in de aanloop naar het uitduel van zaterdag met Tottenham Hotspur. „Maar ik heb altijd terug kunnen vechten.”

Solskjaer zag zijn ploeg aan de laatste vier competitiewedstrijden slechts 1 punt overhouden. Manchester United is afgezakt naar de zevende positie op de ranglijst, met een achterstand van 8 punten op koploper Chelsea.

Ferguson

Solskjaer sprak deze week even met zijn oude trainer Alex Ferguson. Hij zag zijn spelers de afgelopen dagen ook scherp trainen. „Maar nu moeten we het op het veld laten zien. We moeten reageren en ik moet de spelers in de juiste vorm brengen. Ik ben daar verantwoordelijk voor.”

De Noor begrijpt waarom zijn ploeg veel kritiek in de media krijgt. „Maar ik erger me wel aan leugens. Het is niet zo dat Paul Pogba zijn contract niet meer wil verlengen na de nederlaag tegen Liverpool. Dat zijn leugens. Daar verzet ik mezelf tegen.”