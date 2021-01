Hoe kan het EK voetbal nog doorgaan?

Premium Voetbal

Ophef om ontslag Chelsea-icoon Frank Lampard

De bemoedigende woorden in de Engelse en Nederlandse pers van zijn oud-trainer Guus Hiddink hebben Frank Lampard niet geholpen. Ondanks zijn status als clubcoryfee is voor hem het doek gevallen als trainer van Chelsea. Clubeigenaar Roman Abramovich had er onvoldoende vertrouwen in dat Lampard het na...