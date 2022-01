Spoedoperatie voor voetbalmakelaar Mino Raiola in Milaan

Mino Raiola Ⓒ ANP/HH

MILAAN - De bekende voetbalmakelaar Mino Raiola (54) is opgenomen en inmiddels ook geopereerd in een ziekenhuis in Milaan, zo is bevestigd aan de Telegraaf.