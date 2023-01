Richard Krajicek haalt Andy Murray weer naar Rotterdam

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Andy Murray komt volgende maand weer naar Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Andy Murray is van de partij tijdens de 50e editie van het ABN AMRO Open. De drievoudig grandslamwinnaar komt voor de achtste keer in actie in Rotterdam. De 35-jarige Brit schreef het toernooi in 2009 op zijn naam.