Gevoelige nederlaag voor Club Brugge in derby

Senna Miangue opende in de 53e minuut de score in het vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in België lege Jan Breydelstadion. Club Brugge, met Noa Lang en Ruud Vormer in de basis, stuitte daarna telkens op Cercle-doelman Thomas Didillon.

Ook de een kwartier voor tijd ingevallen Bas Dost slaagde er niet in gelijk te maken. In de slotfase kreeg Cercle veel ruimte. Eerst schoot Rabbi Matondo tegen de lat. In de slotminuut bepaalde Sousa, op aangeven van Matondo, de eindstand op 2-0.

Cercle verloor vorige week van Union maar had daarvoor vier duels op rij gewonnen.