Rood Noa Lang na afloop van derbynederlaag, Union souverein het nieuwe jaar in

Senna Miangue opende in de 53e minuut de score in het vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in België lege Jan Breydelstadion. Club Brugge, met Noa Lang en Ruud Vormer in de basis, stuitte daarna telkens op Cercle-doelman Thomas Didillon.

Ook de een kwartier voor tijd ingevallen Bas Dost slaagde er niet in gelijk te maken. In de slotfase kreeg Cercle veel ruimte. Eerst schoot Rabbi Matondo tegen de lat. In de slotminuut bepaalde Sousa, op aangeven van Matondo, de eindstand op 2-0.

De emoties bij Noa Lang liep hoog op. Hij kreeg na afloop nog een tweede gele kaart en dus rood. Ook trok hij in de catacomben een foto van een Cercle Brugge-logo van de muur. Door de rode kaart mist Lang sowieso de eerste wedstrijd van 2022.

Union luidt jaar uit als koploper in België

Royale Union Saint-Gilloise luidt als fiere koploper het jaar uit in de Belgische competitie. De ploeg uit Vorst kwam weliswaar niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen AA Gent, maar door het verdiende punt liep de ploeg toch uit naar een voorsprong van 7 punten op eerste achtervolger Club Brugge.

Union, met Bart Nieuwkoop op het middenveld, kreeg kansen tegen Gent, maar miste de scherpte voor het doel. Dat gold overigens ook voor de tegenstander.