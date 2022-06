VIDEO Wereldgoal verdediger Andorra in clash der mini-staten

Voetbal

Wereldkampioen Frankrijk wint weer niet in Nations League

Frankrijk heeft opnieuw punten laten liggen in de Nations League. Les Bleus speelden vrijdagavond met 1-1 gelijk in Oostenrijk. Voor de ploeg van Didier Deschamps is het al het derde puntenverlies op rij in deze editie van de Nations League. Vorige week verloor de Franse wereldkampioen in eigen huis...