Daniel Ricciardo verklaart woede-uitbarsting: ’Ik trapte gat in muur tot kamer Max Verstappen’

Een van de moeilijkste seizoenen in de carrière van Ricciardo is ongetwijfeld die van 2018. Het was het laatste jaar van de Australiër bij Red Bull en hoewel hij in topvorm was - hij won onder andere in China en Monaco - gooide mechanische pech meer dan eens roet in het eten.

Dat was ook het geval in Austin tijdens de GP van de Verenigde Staten. Het feit dat teamgenoot Max Verstappen de race als tweede wist te beëindigen, terwijl hij pas als achttiende was gestart maakte de frustratie nog wat groter.

Gat in muur van kamer Verstappen

Na zijn uitvalbeurt keerde Ricciardo terug naar de paddock en was de frustratie zo groot dat hij naar eigen zeggen bang van zichzelf werd. „Ik herinner me dat ik na mijn opgave terug naar de pit ging en dat iedereen met me te doen had”, aldus Ricciardo. „Maar ik had dat jaar al medelijden genoeg gekregen, dat had er niets mee te maken.”

„Ik ben dus teruggekeerd naar mijn kamer en ik begon op de deur te slaan. Die was echter van goedkoop materiaal en ik sloeg er met mijn hand makkelijk door, tegen een metalen steun. Daarna heb ik tegen de muur geschopt en mijn voet ging er door, tot in de kamer van Max Verstappen, maar die was nog aan het racen dus dat was geen probleem.” Al bleef de schade natuurlijk niet onopgemerkt. „Toen hij terugkwam heeft zijn personal trainer me nog een bericht gestuurd om me te bedanken omdat ik zijn kamer zo mooi had ingericht.”

Vrees voor breuk

Ricciardo vreesde vervolgens wel voor een domme blessure: „Toen begon mijn hand op te zwellen. Ik had een klein ultrasoon apparaatje om te controleren op gebroken botten. Een uur lang was ik erg boos op mezelf en ik dacht: ’Ik heb mijn hand gebroken’. De volgende drie dagen legde ik mijn hand in het ijs, omdat we direct daarna naar Mexico gingen. Ik hoopte alleen maar klaar te zijn voor Mexico.”

„Mijn fysio deed een echografie en zei: ’Als je een tintelend gevoel hebt, heb je een breuk’. Dus hij zette het aan en ik dacht echt dat ik iets ging voelen, maar het deed niets.”

Horner

„Hij heeft met zijn vuist door de muur van zijn kleedkamer geslagen”, vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner destijds aan Sky Sports. „Ik heb enorm veel medelijden met hem. Het is hetzelfde probleem met de motor als in Bahrein. Ik weet zeker dat hij een woordje gaat spreken met zijn toekomstige werkgever. Het is enorm frustrerend om hem telkens in de race te verliezen.”

„Hij geeft ons team op geen enkele manier de schuld”, ging Horner verder. „Hij weet dat we er alles aan doen. Hopelijk hebben we nog genoeg onderdelen, om volgende week geen gridstraf te incasseren. We kunnen goed voor de dag komen in Mexico (destijds de eerstvolgende race, red).”

Ricciardo viel overigens ook in Mexico uit met mechanische pech.