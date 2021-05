Arnaut Groeneveld scoort weer, maar promoveert niet met Bournemouth

De 24-jarige international opende in de return tegen Brentford al na een paar minuten de score. Het ging echter mis voor Bournemouth nadat verdediger Chris Mepham in de 28e minuut met rood van het veld werd gestuurd.

Begin deze week won Bournemouth het eerste duel met Brentford in eigen stadion met 1-0 dankzij een doelpunt van Groeneveld. De oud-speler van NEC, die twee interlands voor Oranje speelde, kwam in Londen ook tot scoren. Na een afgeslagen hoekschop van de thuisclub kon Groeneveld vanaf eigen helft zo doorlopen richting het doel. Hij maakte het na zijn lange solo beheerst af.

Marcus Forss

Brentford kwam al snel weer langszij en kort na rust nam de ploeg tegen tien spelers van Bournemouth de leiding. Het beslissende doelpunt viel in de 81e minuut en kwam op naam van de Finse invaller Marcus Forss.

In de andere halve finale verdedigt Swansea City in de return een 1-0 voorsprong tegen Barnsley. De finale is op 29 mei. De winnaar van de play-offs promoveert naar de Premier League. Norwich City en Watford zijn al zeker van een terugkeer op het hoogste niveau.