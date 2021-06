Kiki Bertens is snel klaar bij eerste stop afscheidstoernee

Bertens, die te boek staat als de beste Nederlandse tennisster ooit, kondigde vorige week haar afscheid aan. Daarbij meldde ze nog wel te gaan spelen op het WTA-toernooi in Eastbourne, op Wimbledon en op de Olympische Spelen. Mogelijk doet Bertens eind augustus ook nog mee aan de US Open, maar daarover is nu nog geen beslissing genomen.

In het frisse en regenachtige Eastbourne, waar Bertens in 2019 nog de halve finale haalde, was haar eerste set op gras ronduit rampzalig. Ze produceerde dubbele fouten en onnodige missers aan de lopende bond en had de openingsset binnen een half uurtje verloren: 6-1.

Maar al in het begin van de tweede set was duidelijk dat Bertens steeds meer gewend raakte aan de snelle ondergrond. De strijd ging tot 4-4 gelijk op, maar vervolgens speelde de Nederlandse twee keer een matige servicegame waarna Rogers twee keer voor de wedstrijd kon serveren. De tweede keer lukt dat, mede dankzij de wisselvalligheid van Bertens: 6-4.

Het verlies van Bertens is dit jaar niet zo bijzonder. Nadat ze lang uit de roulatie was wegens een achillespeesoperatie, verloor ze zes van haar acht partijen in het enkelspel. De volgende stop voor Bertens is Wimbledon, het belangrijkste grandslamtoernooi van het jaar dat komende maandag begint.