Feyenoord mist ook Hartman, PSV ongewijzigd ondanks nieuwkomers

Door onze Telesportredactie

Quilindschy Hartman ontbreekt bij de Rotterdammers. Ⓒ ANP/HH

Bij Feyenoord is er nog een speler niet beschikbaar voor topper tegen PSV. Linksback Quilindschy Hartman is ziek en mist het treffen met de Eindhovenaren. Eerder was al bekend dat de koploper het moest doen zonder Justin Bijlow, Sebastian Szymanski en de al langer geblesseerde Gernot Trauner.