Michael van Gerwen pakt opnieuw Players Championship-titel

De 32-jarige Brabander, bij de laatste vier met 7-6 nipt te sterk voor José de Sousa, maakte in de eindstrijd een 4-0-achterstand ongedaan. Hij maakte het in de eindstrijd op zijn eerste matchdart af met dubbel-20.

Het was de tweede keer binnen een week dat Van Gerwen een dergelijk toernooi wist te winnen. Vorig weekend was hij al de beste op Player Championship 8 in het Duitse Niedernhausen.

Vrijdag won Danny Jansen verrassend Player Championship 9, ook in Barnsley. De 19-jarige Nederlander was op weg naar de titel ook te sterk voor Wright (6-5). Jansen is pas drie maanden professioneel darter en bezet op de wereldranglijst vooralsnog plek 106.