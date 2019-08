Stam heeft excuus voor matige Eredivisie-start Feyenoord

Feyenoord bleek in Friesland onvoldoende hersteld van het duel van donderdag met Dinamo Tbilisi. Leroy Fer ontbrak in Friesland omdat hij nog niet klaar is voor drie duels in de week. De teruggekeerde Rick Karsdorp moest ook al na ruim een uur naar de kant.

„Dit is niet de ideale situatie”, besefte Stam. „We hebben bepaalde kwaliteiten in het elftal en gaan heus wel punten pakken, maar op dit moment moeten we ook rekening houden met het fysieke aspect. Wij willen goede resultaten behalen. Maar op dit moment is het niet zo dat we kunnen zeggen dat we iedere wedstrijd gaan winnen. Het moet beter, dat weten we allemaal. Maar we werken er keihard voor en wat dat betreft kan ik de spelers niets verwijten. Het was wel te matig, het was echt niet goed genoeg.”

Feyenoord opende de eredivisie vorige week met een gelijkspel tegen Sparta Rotterdam (2-2).

Bekijk ook: Feyenoord loopt ook averij op bij Heerenveen