Meer racisme op Nederlandse voetbalvelden

Aanvoerders van de clubs uit de eredivisie en eerste divisie geven in een onderzoek van EenVandaag, in samenwerking met spelersvakbond VVCS, aan dat racisme vanaf de tribunes geregeld plaatsvindt.

Het televisieprogramma ondervroeg 28 van de 38 aanvoerders van de clubs uit het betaald voetbal. Van hen geven er 21 aan dat racistische spreekkoren vaker voorkomen dan uiteindelijk in het nieuws komen. Ook zegt bijna een derde dat zij zeker een paar keer per half jaar racisme in het voetbal ervaren.

Maar weinig aanvoerders geven aan dat er op hun club afspraken zijn gemaakt als racistische spreekkoren vanaf de tribunes zijn te horen. Teams die daar wel een plan voor hebben, zeggen dat ze direct van het veld lopen als het voorkomt.

De ondervraagde captains zijn wel positief over maatregelen die de KNVB en het kabinet willen invoeren om racisme te bestrijden. Vooral slimme camera’s, stadionverboden en strafrechtelijke vervolging werken volgens voetballers. Ook het consequent staken van een wedstrijd bij racistische spreekkoren krijgt steun.

Maatregelen die de clubs benadelen, zoals puntenaftrek of een boete, zijn volgens hen minder effectief. „De club straffen heeft geen nut aangezien de supporters dan toch niet worden gestraft. De volgende wedstrijd doen ze het weer. Je moet de daders aanpakken”, vindt een ondervraagde aanvoerder.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van de ophef bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior in november vorig jaar. Toen werd Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira het slachtoffer van racistische spreekkoren. De KNVB en het kabinet presenteren zaterdag hun zogeheten aanvalsplan om racisme en discriminatie tegen te gaan.

EenVandaag besteedt in de uitzending van dinsdagavond aandacht aan het onderzoek.