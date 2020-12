Leonardo Bonucci en Cristiano Ronaldo bieden Juventus-fans excuses aan

„Het slechtste Juventus in de eerste seizoenshelft. Ik bied namens mijzelf de fans mijn excuses aan. Niets aan toe te voegen verder”, schreef Bonucci op Instagram.

Cristiano Ronaldo keek terug op een teleurstellende afsluiting van een speciaal jaar. „In vele opzichten, lege stadions, Covid-protocollen, uitgestelde wedstrijden, een lange onderbreking en nu een drukke kalender. Maar dit is geen excuus. We weten dat we meer moeten brengen. Wij zijn Juventus. En we kunnen niet minder dan een topprestatie accepteren.”

Vreemd genoeg kwam de wanprestatie van Juventus drie dagen na de 4-0 overwinning tegen Parma, wat suggereerde dat de ploeg van Ronaldo en Matthijs de Ligt in vorm begon te komen onder trainer Andrea Pirlo.

Vanaf de 18e minuut voetbalde Juventus met tien man. Juan Cuadrado kreeg een rode kaart voor een horrortackle op Cristiano Biraghi. Matthijs de Ligt die een basipaalts had, werd in de slotfase vervangen bij Juventus, dat nu een achterstand van 7 punten op koploper AC Milan heeft.

Zwarte avond voor Juve

Gazzetta dello Sport spreekt over een zwarte avond voor Juve. Daarbij doelt op de Italiaanse sportkrant ook op het slechte nieuws dat Juventus vlak voor het duel te horen kreeg. Napoli bleek met succes in beroep te zijn gegaan tegen een reglementaire nederlaag van 0-3 tegen de ploeg uit Turijn. De formatie uit Napels kwam in oktober niet opdagen tegen Juventus omdat veel spelers positief getest waren op corona.