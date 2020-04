Hedwiges Maduro nieuwe trainer Almere City O21 jaar

Begin dit jaar werd hij al aangetrokken door de club uit Flevoland. De achttienvoudig Oranje-international ging twee dagen in de week als trainer/coach aan de slag met de talenten uit de jeugdopleiding. Hij richtte zich daarbij op de spelers uit de O17, O19, Jong Almere City FC en de talentengroep.

Maduro begon zijn voetbalcarrière bij Ajax. Via onder anderen Valencia en Sevilla eindigde hij zijn profbestaan bij FC Groningen. In 2007 won hij met Jong Oranje het EK in eigen land.

’Spannend gevoel’

Hierna besloot hij het trainersvak in te stappen. Via diverse jeugdelftallen van de kNVB belandde hij als assistent bij Jong Oranje.

Maduro geeft aan De Telegraaf aan dat het hem een ’spannend gevoel’ geeft. „Mijn eerste baan als zelfstandige hoofdcoach. Je weet dat je ook als trainer veel vlieguren moet maken en dat was als speler ook al zo. Ik ben er hartstikke blij mee.”

Spanje

Wat heeft de voormalige prof met Almere City? „Ik ben in Almere geboren en ken de club heel goed. De afgelopen maanden liep ik al rond bij de jeugdopleiding en heb ik veel teams kunnen zien. Er loopt veel talent rond. Het is een club met ambitie. Hopelijk kunnen we ons beide doorontwikkelingen en elkaar helpen.”

Als hoofdtrainer heeft Maduro een paar mooie ambities. „Een mooie club in Nederland als hoofdtrainer zou mooi zijn. Maar ook Spanje. Dat is een heel mooi voetballand, heb ik al als speler ervaren. En ik denk ook al coach.”

De voormalig Ajacied zag al de beste talenten van Nederland aan het werk. „Ik liep stage bij Jong Oranje en bij Oranje onder 17 en 18 jaar en zag daar al die talenten.” Maduro is ook nog analist bij Fox Sports. „Dat wordt goed eromheen plannen, net als vorig jaar. Eigenlijk verandert er daar voor mij niet zoveel.”