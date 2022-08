VIDEO Schitterende vrije trap Alaba helpt Real Madrid aan benauwde zege

De zege van Real Madrid was meer dan verdiend, maar kwam moeizaam tot stand. Almería opende al in de 6e minuut de score. Na een goede dieptepass van Íñigo Eguaras kon Largie Ramazani doelman Thibaut Courtois van dichtbij passeren.

Kentering

Real nam het initiatief over en creëerde voor rust liefst zeven kansen. Eentje daarvan ging er in, maar het doelpunt van Lucas Vázquez werd afgekeurd wegens buitenspel.

Met Luka Modric als vervanger van de Franse middenvelder Eduardo Camavinga, nam de druk van Real in de tweede helft nog verder toe. Vázquez stond in de 61e minuut op de juiste plek om de bal vanuit de rebound in het doel te werken: 1-1.

Prachtgoal

De Oostenrijker David Alaba maakte uiteindelijk het verschil. Hij stond pas net op het veld toen hij de bal in de 75e minuut vanuit een vrije trap via de binnenkant van de paal schitterend in het doel schoot: 1-2.