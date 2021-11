Vivianne Miedema mag oefenduel met Japan overslaan

Voetbal

Live Eredivisie: Dusan Tadic schiet Ajax bij Sparta op voorsprong

Na een succesvolle Europese week voor de Nederlandse clubs is het tijd voor de veertiende speelronde van de Eredivisie. Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse komen na hun Europese inspanningen allemaal op zondag in actie. De Amsterdammers openen de voetbalzondag in de Eredivisie om 12:15 bij Sparta.