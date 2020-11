Jubileumeditie marathon van Rotterdam van lente naar herfst

De coronapandemie zorgde er voor dat de jubileumeditie dit jaar geen doorgang kon vinden en is ook de reden dat het evenement in 2021 naar het najaar verhuist. „Wij willen de deelnemers geen valse hoop, maar duidelijkheid geven”, benadrukt organisator Mario Kadiks. „De volksgezondheid komt altijd op de eerste plaats. En de kans dat een massaal, feestelijk evenement als de marathon van Rotterdam met al zijn grandeur op een veilige manier door kan gaan, is in oktober veel groter dan in april.”

De 17.000 startbewijzen voor de wedstrijd over 42,195 kilometer, die oorspronkelijk voor dit jaar was gepland op 5 april, blijven geldig voor 24 oktober 2021. Het geldt ook voor de startbewijzen op de kortere afstanden (kwart marathon, City Run en Kids Run). „Het is verstandig om nu al deze beslissing te nemen. Met duidelijkheid over de datum van het evenement kunnen deelnemers zich beter voorbereiden”, meent Remco Barbier van hoofdsponsor NN.

De marathon van Rotterdam is niet de enige grote stadsmarathon die in 2021 kiest voor een verplaatsing van de lente naar de herfst. Ook de marathons van Londen en Tokio zijn verzet naar data in oktober. „Natuurlijk snakt iedereen naar een fysiek evenement, maar we zullen moeten afwachten wanneer die weer mogelijk zijn”, zegt Kadiks. „Wij zitten nu in een periode waarin dergelijke activiteiten niet kunnen worden georganiseerd. Straks volgt hopelijk snel een tijd waarin in elk geval kleinere evenementen weer gehouden mogen worden. Stap voor stap komen we dan ongetwijfeld verder.”

Het marathonweekeinde in Rotterdam trekt jaarlijks zo’n 50.000 deelnemers en honderdduizenden toeschouwers. „Het duurt jammer genoeg nog enige tijd, maar volgend jaar oktober klinkt hopelijk weer het ’You’ll never walk alone’ van Lee Towers bij de start aan de voet van de Erasmusbrug. Dat zal meer dan ooit een kippenvelmoment zijn”, aldus Kadiks, al voor de 35e keer als organisator betrokken bij de marathon.