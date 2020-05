Dit viel op in Bundesliga: kartonnen poppen en falende verdedigers

Het bleef stil aan de overkant in Gladbach. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Alle ogen van de voetballiefhebbers in Europa zijn momenteel gericht op de Bundesliga. De enige topcompetitie die als eerste in de coronacrisis weer volle bak is losgebarsten. Vorige week (bij de herstart) was het hier en daar wat onwennig, maar hoe gaat het er dit weekend aan toe in Duitsland?