Nizzolo wint tweede rit in Parijs-Nice

De 31-jarige Italiaan van NTT Pro Cycling won de sprint van de kopgroep in de straten van Chalette-sur-Loing, na een rit over ruim 166 kilometer. De Duitser Pascal Ackermann werd tweede, voor de Belg Jasper Stuyven. De Duitser Maximilian Schachmann, zondag winnaar van de openingsetappe, blijft leider in het klassement. Nizzolo is tweede op 15 seconden.

Kanshebbers op de eindzege als Nairo Quintana (valpartij) en Julian Alaphilippe (lekke band) kwamen door pech onderweg op bijna anderhalve minuut van de winnaar binnen en mochten zich tot de verliezers van de dag rekenen.

Beloning

„Het liep op de laatste meters allemaal naar wens”, zei Nizzolo. „Ik koos het wiel van Ackermann, in mijn ogen toch de grootste kanshebber, en kon hem nog net op tijd passeren. Het was voor mij en voor de ploeg een beloning van hard werken op een zware dag met veel regen en wind. Maar ik voel me goed en wist dat ik kon winnen. Het seizoen verloopt voorlopig naar wens voor ons, dit willen we een vervolg geven.”

Voor Nizzolo is het de tweede zege van het seizoen. Eind januari won hij een massasprint in de Tour Down Under. De organisatie van Parijs - Nice heeft meerdere maatregelen genomen in verband met het heersende coronavirus. Zo worden toeschouwers bij start en finish geweerd.