Frenkie de Jong weer inzetbaar bij Barcelona, Ansu Fati en Ferran Torres ook

De Jong liep vorige week een spierblessure op in het bekerduel met Linares. Aanvaller Fati was sinds begin november al geblesseerd. De 19-jarige Spaanse international was op dat moment net hersteld van een zware knieblessure.

Araújo had een gebroken middenhandsbeentje en heeft van de medische staf toestemming gekregen om weer te voetballen. Pedri en Ferran Torres hadden alle twee corona.

Als FC Barcelona woensdag in Riyad in de halve finales weet te winnen van Real Madrid, strijdt het zondag in de finale tegen Atlético Madrid of Athletic Club.