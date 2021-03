E3 Classic verliest kanshebber Nils Politt door corona

Matthew Walls blijkt te zijn besmet. De 22-jarige Brit testte twee keer positief. Daarop werd het hele team doorgelicht en alhoewel niemand anders corona bleek te hebben, moest de formatie zich volgens protocol van de Belgische wielerbond wel terugtrekken.

De last-minute afzegging van BORA-hansgrohe is een hard gelag voor Nils Politt. De 27-jarige Duitser steekt in een goede vorm en gold als outsider van de zege.

Vorige week reed hij nog naar een negende plek in Bredene Koksijde Classic en in februari eindigde hij als respectievelijk tiende en zevende in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

In 2019, tijdens de laatste editie van de E3 Classic, kwam Politt als zesde over de streep. Datzelfde jaar snelde hij in Parijs-Roubaix naar een tweede plaats achter Peter Sagan.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en Wout van Aert (Jumbo-Visma) gelden vrijdag als topfavorieten. Ook Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), de winnaar van Milaan-Sanremo, behoort tot de kanshebbers.