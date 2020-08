Formule 1 denkt aan nog meer Europese races

Het management van de koningsklasse denkt aan het toevoegen van Istanbul en het Spaanse Jerez, melden meerdere buitenlandse media.

Daarmee zou het aantal Grand Prixs op vijftien komen, wat nodig is om aan de voorwaarden van het televisiecontract van meer dan 700 miljoen euro te voldoen. De Formule 1 hoopte na de Europese races ook nog Azië aan te doen, maar die kans lijkt steeds kleiner. Eerder werden de wedstrijden in de Amerikaanse werelddelen al geschrapt.

Het seizoen moet na de Europese gang worden afgesloten in Bahrein en Abu Dhabi. De laatste keer dat er in Jerez een Formule 1-race werd gehouden was in 1997. Istanbul Park was in 2011 voor het laatst het decor van een Grand Prix in de koningsklasse.

