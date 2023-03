Premium Het beste van De Telegraaf

Wie streng en veeleisend is, kan zomaar beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag Analyse: Nieuwe ’td’ Atletiekunie moet op eieren lopen

Door Willem Held

Vincent Kortbeek, technisch directeur van de Atletiekunie. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse atletiek groeit en bloeit. Tegenwoordig regent het tijdens grote internationale kampioenschappen medailles in het Oranje-kamp met de acht olympische plakken in 2021 als verbluffend hoogtepunt. Twee jaar geleden, bij de EK Indoor in het Poolse Torun, eindigde Nederland met zeven medailles (waarvan vier gouden) zelfs bovenaan in het medailleklassement. Later deze week worden in Istanbul opnieuw de EK Indoor gehouden en ligt er weer Hollands succes in het verschiet.