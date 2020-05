Zlatan Ibrahimovic kan boete verwachten na rit met peperdure Ferrari door Stockholm

De Zweedse overheidsinstelling Transportstyrelsen liet weten dat de Ferrari - een bolide ter waarde van minstens 1,3 miljoen euro - van Ibrahimovic niet langer geregistreerd stond.

„Sinds 30 maart is het voertuig niet langer geregistreerd”, meldt de organisatie in de Zweedse krant Aftonbladet. „ Hij mag enkel de straat op als hij de kortste weg neemt naar de dichtstbijzijnde inspectie.”

De spits van AC Milan kan zich dus een boete verwachten voor zijn ongeoorloofde ritje met zijn Ferrari Monza SP 2. Tenzij hij kan bewijzen dat hij onderweg was naar de inspectie uiteraard.

De Zweedse vedette verliet eind 2019 de Amerikaanse MLS voor een terugkeer naar AC Milan, waar hij dit jaar al in tien wedstrijden in actie kwam en goed was voor vier goals. Hij zou zijn laatste pot voor de Rossoneri echter wel al eens gespeeld kunnen hebben, want de Serie A ligt stil door het coronavirus en ook nog volgend seizoen in Milaan blijven, zou hij niet zien zitten. De Zweed zou niet zijn overtuigd zijn geraakt van het project van de nieuwe Milan-CEO Ivan Gazidis.

Dat AC Milan niet langer past in de toekomstplannen van Ibrahimovic komt onder meer door het (gedwongen) afscheid van sportief directeur Zvonimir Boban, nadat die in een interview zich negatief had uitgelaten over het financiële reilen en zeilen bij de Rossoneri. Met Boban had Ibra zijn toekomst in Milaan uitgestippeld (één jaar voetballer en vervolgens manager, red).

Ibrahimovic woont tegenwoordig ook weer in zijn thuisland nadat de uitbraak van het coronavirus flink huishield in Italië.