KNVB-directeur ziet lichtpuntje voor amateurvoetbal

Mogelijk wordt de leeftijdsgrens voor trainen in groepsverband komende maand opgehoogd van 18 naar 27 jaar. Dat zou betekenen dat naast de jeugd ook een deel van de volwassen amateurvoetballers weer normaal kan gaan trainen.

„Helaas nog geen versoepelingen op korte termijn, maar trainen in teamverband staat hoog op de agenda. Dat is een klein lichtpuntje voor het amateurvoetbal”, aldus Van der Zee, die maandagochtend op het Malieveld stond. De KNVB legde daar met zo’n duizend shirts van de amateurclubs het woord ’stil’ neer.

Het was bedoeld als ludieke actie, om het kabinet op te roepen om het ook voor voetballers ouder dan 17 jaar weer mogelijk te maken in teamverband te gaan trainen. „In de buitenlucht op een groot veld moet er meer kunnen dan nu is toegestaan”, aldus Van der Zee. „Wij blijven ons hiervoor inzetten en we blijven hierover in gesprek met de overheid.”