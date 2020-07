Ex-wereldkampioen Dugarry gaat los: ’Messi een ’half-autistisch kind’

Dugarry, die in zijn carrière voor onder meer Barcelona en Milan uitkwam, werd in 1998 wereldkampioen met ’Les Bleus’. Net als Griezmann twee jaar geleden. Tegenwoordig is de Fransman vaste analist bij RMC Sport en daar haalde hij verwoestend uit naar Messi.

Antoine Griezmann met Lionel Messi Ⓒ Reuters

"Hij moet hem gewoon eens op z’n gezicht slaan"

„Waarvoor is Antoine bang? Een kind van anderhalve meter dat half-autistisch is?”, foeterde Dugarry. „Het enige wat hij moet doen, is op een bepaald moment tonen dat hij ballen heeft. Ik zie al een jaar lang dat hij een probleem heeft met Messi. Hij moet hem gewoon eens op z’n gezicht slaan. Het klopt dat Messi meer passes naar Griezmann moet versturen, maar ik ben eerlijk gezegd niet verbaasd daarover. Griezmann heeft veel balverlies en speelt zonder vertrouwen. Hij moet naar Messi stappen en met hem spreken om dit probleem op te lossen.”

Excuses

De tirade van Dugarry werd snel opgepikt en dus zag de Fransman zich genoodzaakt om zich te verontschuldigen. „Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn opmerkingen over Lionel Messi”, schreef hij op Twitter. „Ik wil absoluut geen mensen met autisme stigmatiseren, dat was niet mijn intentie. Ik bied mijn verontschuldigingen aan bij iedereen die ik gechoqueerd heb.”

Griezmann viel in de topper tegen Atlético pas een minuut voor tijd in en kon niets meer veranderen aan het nieuwe puntenverlies van Barcelona (2-2), waardoor Real Madrid verder kan weglopen in het klassement. Dat ligt niet alleen aan het slecht spelen van Griezmann, maar volgens Dugarry ook aan trainer Quique Setién.

Brave man

„Die kerel is niet beslissend genoeg met zijn wisselbeleid”, klonk het. „Setién is een brave man, maar heeft niet de juiste achtergrond om de goede wissels door te voeren. Sergio Busquets werd in de 85e minuut vervangen door Ansu Fati, Griezmann kwam pas in de 90e minuut. Ik denk niet dat hij iets tegen Antoine heeft, hij weet gewoon niet hoe hij dit team moet laten presteren. Hij is compleet overweldigd en mijns inziens gewoon niet capabel voor deze functie.”

Na zijn korte invalbeurt tegen Atlético hadden vader Alain en broer Theo ook al kritiek op Setien. „Ik kan wel huilen”, zei Theo toen hij Griezmann zag invallen.