FIFA over brief Van Basten: we staan altijd open voor suggesties

„De FIFA heeft kennis genomen van de brief van Marco van Basten, een echte voetballegende die een belangrijke rol heeft gespeeld in de groei en ontwikkeling van de afdeling technische ontwikkeling”, meldt de FIFA. ’Sommige van deze ideeën zijn ook naar voren gebracht toen hij hier de leiding had. Ze worden ook regelmatig besproken bij bijeenkomsten van de internationale spelregelcommissie IFAB, waar we graag aan deelnemen. Volgens de standaardprocedure moeten alle suggesties met betrekking tot de spelregels de standaardprocessen volgen die zijn vastgelegd in de IFAB-protocollen.”

De FIFA is tevreden over de recente veranderingen. „In de afgelopen jaren zijn op voorstel van de FIFA verbeteringen aangebracht in de spelregels, zoals het gebruik van technologie om voetbal eerlijker te maken.”