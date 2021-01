Van Persie: ’Bij zo’n serie wedstrijden komt er een extra stofje vrij’

Dat zegt Telegraaf-columnist Robin van Persie over de drukke weken die de spelers in Nederland zijn ingegaan.

„Ik benaderde zulke periodes als een soort quarantaine, zoals we die nu kennen. Ik kwam nergens en mijn dagen bestonden uit trainen, lunchen, rusten, weer eten en slapen. Ik was daarin extreem. Ik tilde thuis nog geen doos op. Ik wilde niets aan het toeval overlaten en wilde niet dat het in mijn rug zou schieten of zo. Zelfs als Shaqueel bij thuiskomst even wilde voetballen, bleef ik stilstaan en schoot ik zachtjes de bal terug.

Niet meer gewend

Negentig procent van de topspelers leeft zo. Anders kan je het fysiek niet bijhouden. Wat er nu bijkomt voor Ajax, PSV, Feyenoord en AZ is dat ze bijna negen maanden geen topwedstrijden hebben gespeeld in de competitie. De meeste spelers zijn het niet meer gewend. Nu krijgen ze er drie in een paar weken.

Bekijk ook: FC Utrecht wil niet langer FC Remise zijn

Het trainen is ook even minder belangrijk. Conditie hoef je niet bij te schaven. Bij die grote wedstrijden komt er nog een extra stofje vrij in je hersenen. Je gaat wedstrijden imagineren, omdat je juist in die grote wedstrijden wil pieken. Je moet dus ook mentaal topfit zijn. De sleutel ligt bij jezelf, hoe leef je rond de wedstrijden?

Die ene bal

Het gaat erom dat je die 10 of 15 procent extra kunt geven, want bij Ajax, AZ of PSV zijn ze allemaal even fit. Dus moet je de optie hebben om na de 70e minuut nog het verschil te kunnen maken. In de komende maand gaat het om die ene bal, om een of twee momenten waarmee je een wedstrijd kan beslissen.

Ik vond het persoonlijk altijd de mooiste periode. Je gaat extreem in de focus. het lijntje tussen winnen of verliezen is zo dun. Ik genoot in Engeland als ik in die game modus zat. Alles stond in het teken van mijn drive om tussen alle wereldtoppers in de Premier League of Champions League het verschil te maken. Het is niet altijd gelukt, maar ook vaak wel.

Niemand staat er bij stil dat er zoveel aan voorbereiding en leefwijze voorafgaat als je dan in een wedstrijd de winnende maakt. Dan is dat het moment van ultiem geluk dat alles samenvat.”

Lees hier de volledige column van Robin van Persie in de premiumeditie van De Telegraaf van dinsdag 12 januari