Tom Dumoulin gereed voor geel in Tour de France

„Ik heb me nog geen moment onveilig gevoeld,’’ zegt Tom Dumoulin in Nice. ,,Wij zitten in onze eigen bubbel, maar hopelijk gaat het wel wat beter geregeld worden met toeschouwers, want de helft draagt geen mondkapje.’’ Ⓒ HH/ANP

Er was onzekerheid, ook bij Tom Dumoulin zelf. Zou de Limburger op tijd klaar zijn om een gooi te kunnen doen naar de Tour-zege, waar hij in 2018 met een tweede plaats al dichtbij was? Hij tovert meer dan eens zijn ontwapenende lach op zijn gezicht, om tegelijk autoriteit uit te stralen. Een teken dat Dumoulin goed is. Héél goed. En ja, daarmee moet hij in staat zijn mee te strijden om de heilige graal in de wielersport. In een interview met De Telegraaf praat hij onder meer over de wurggreep van corona, de vraag of hij ooit op dit niveau zou terugkeren en zijn band met medekopman Primoz Roglic.