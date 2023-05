Van Nistelrooy: ’Als ik daaraan terugdenk, ben ik nog steeds teleurgesteld’

Met tien punten uit de vier confrontaties in de competitie met Ajax en Feyenoord heeft PSV qua topduels een sterk seizoen gedraaid, maar dat is teniet gedaan door zeperds als die tegen Fortuna, FC Emmen, FC Groningen en SC Cambuur. „Het is belangrijk om een compleet seizoen te draaien om kampioen te worden, dat zie je aan Feyenoord. Als je bovenaan wil eindigen, mag je een x-aantal punten verliezen, maar niet meer. Of dat nu tegen de kleintjes is of in de topduels”, aldus Van Nistelrooy, die zich nog niet aan al te uitgebreide beschouwingen over het seizoen wil wagen. „We hebben nog drie wedstrijden om er alles uit te halen wat erin zit. Dan ga je evalueren wat er beter had gekund.”

Bekijk ook: Van Nistelrooy heeft Hazard terug bij PSV

Stabiele serie

De laatste maanden is PSV bezig aan een stabiele serie. Door het gelijkspel van Ajax vorige week tegen AZ heeft PSV in de strijd om de tweede plaats in twee weken tijd een gat van vijf punten geslagen. In de thuisduels met Fortuna en SC Heerenveen krijgen Van Nistelrooy en zijn team de kans om de klus in eigen stadion te klaren en de belangrijke tweede plaats en het daaraan verbonden ticket voor de derde voorronde van de Champions League binnen te slepen.

De PSV-trainer heeft deze week bij zijn ploeg erop gehamerd dat de concentratie moet worden vastgehouden na de recente goede resultaten. „Het was afgelopen weekend een goed weekend voor ons. Dan moet je dat doortrekken. De focus zit op waar hij moet zitten en dat is zondag drie punten halen. Het belangrijkste is om door te zetten waar we mee bezig zijn en de voorsprong op de concurrentie vast te houden. Er mag geen verslapping plaatsvinden en er moet een schepje bovenop om zondag de reeks door te kunnen zetten.”

Van Nistelrooy met zijn spelers. Ⓒ ANP/HH

Invallers belangrijk

Een van de sterke punten de afgelopen weken bij PSV is hoe invallers telkens weer belangrijk weten te zijn. In de bekerfinale was het Thorgan Hazard, die na een lichte enkelblessure tegen Fortuna terugkeert in de wedstrijdselectie, die als invaller belangrijk was met de gelijkmaker. Afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam was het de beurt aan de ingevallen Fabio Silva, die met goed doorjagen de bal veroverde en de winnende goal van de eveneens ingevallen Anwar El Ghazi voorbereidde.

Van Nistelrooy prijst de manier waarop de selectie omgaat met de vele concurrentie en de keuzes die hij als trainer maakt. „We hebben een brede selectie waarin iedereen de kwaliteiten heeft om basisspeler te zijn. Dat kunnen ze dus niet allemaal elke week zijn. Het is een belangrijk onderdeel om iedereen aan boord te houden. Het is gelukt met elkaar om iedereen die niet speelt toch scherp en erbij betrokken te houden. Dat zie je ook terug in wedstrijden. We kunnen vanaf de bank heel sterk zijn en wedstrijden laten kantelen. Dat is een compliment aan het team. Aan de jongens zelf voor hoe ze ermee omgaan, maar ook aan ons als staf, hoe wij de boel bij elkaar houden. Het ligt aan hoe wij met mensen omgaan, hoe we dingen willen uitleggen naar spelers of niet. Dan moet je eerlijk en duidelijk zijn. Op het moment dat je mensen voor de gek houdt, dan ben je weg, dan ben je klaar. Dat weet je ook vanuit je tijd als speler. Ik heb dat zelf meegemaakt met Bobby Robson, die daarin een heel positief voorbeeld was. En bij Oranje heb ik samengewerkt met Guus Hiddink, die geweldig is in het groepsproces, met jongens die teleurgesteld zijn, hoe je dat allemaal managet. Zij zijn daarin voorbeelden voor mij.”