Hockeyers op WK gedecideerd naar halve finale na zege op Zuid-Korea

Koen Bijen was in Bhubaneswar met twee treffers de held van de avond, in een duel waarin de Duitse scheidsrechter Göntgen voor acht tellen naar de grond ging. Hij werd in zijn gezicht getroffen door een bal. Verdediger Justen Blok maakte de derde Oranje-goal, zijn tweede WK-treffer in successie.

Wat een WK-debuut beleven de twee B’s, Bijen en Blok. Steijn van Heijningen, ook bezig aan zijn eerste optreden op een wereldkampioenschap, kreeg de vierde treffer op zijn naam, maar de bal werd feitelijk binnengelopen door een Koreaanse verdediger. Beins maakte het handvol Nederlandse treffers compleet.

Buikgrieperige Brinkman

Er waren in de aanloop naar de eerste knock-outwedstrijd van Oranje op het WK wat zorgen geweest rond Thierry Brinkman. De aanvoerder kampte drie dagen met buikgriep maar was net op tijd weer hersteld.

Voor Brinkman was een aangepast speelschema in elkaar gedraaid, zodat hij meer rustperiodes kreeg. Jonas de Geus was hersteld van lichte knieklachten en verscheen in tegenstellig tot de vernietiging van Chili (14-0) weer binnen de lijnen.

Kamikazepiloot

Het spelletje van de Koreanen was al binnen een minuut duidelijk. De laatst overgebleven Aziatische ploeg leunde als een stel Duitse vakantiegangers op het strand van Zandvoort achterover en loerde op de fastbreak. Oranje moest het spel dus maken, deed dat ook maar oogde licht nerveus.

Dat zorgde bij spaarzame Koreaanse aanvallen voor twee slordige stopfouten en dito strafcorners, die vakkundig door kamikazepiloot Lars Balk werden uitgelopen. Nederland antwoordde met twee doelpogingen van Floris Wortelboer en twee mislukte strafcorners van Jip Janssen. Het mocht wat Oranje betreft wel een tandje scherper.

De Duitse scheidsrechter Ben Boentgen kreeg een bal in zijn gezicht en kon niet verder. Ⓒ ANP/HH

Tandje scherper

En dat gebeurde ook in het tweede kwart. Een fraaie dribbel van Koen Bijen strandde in de Koreaanse cirkel, maar de flair van de aanvaller van Den Bosch bracht wat leven in de brouwerij. Toch had de ploeg van Delmee het lastig om een gaatje te vinden in de zorgvuldig opgebouwde Koreaanse muur, te meer daar de basistechnieken van de bedwinger van Argentinië goed verzorgd waren. Bij een counter van Zuid-Korea stak Derck de Vilder nog even attent zijn stick uit.

Oranje was in de eerste helft het dichtst bij een treffer nadat Steijn van Heijningen de bal fraai uit de lucht plukte en de bal hard richting de lange hoek vuurde, maar de Koreaanse showkeeper Jae Hyeon Kim bracht ternauwernood redding. Niet veel later was Oranje opnieuw in de aanvallende cirkel te vinden en ditmaal was het wel raak. Brinkman zette knap door over de linker achterlijn en Bijen was attent bij de tweede paal: 1-0. Een last leek van de schouders van de jeugdige Nederlanders te vallen.

Arbiter afgevoerd

Het tweede kwart kende een tumultueuze slotfase, nadat de Duitse scheidsechter Ben Göntgen tijdens de vierde Koreaanse strafcorner een kogel van Jong Hyun Jang, van richting veranderd door Balk, vol op zijn neus kreeg en gestrekt naar de grond ging. Eenmaal op zijn benen, moest de arbiter de strijd staken. Göntgen werd vervangen door Indiase reserve-arbiter Raghu Prasad.

De nieuwe referee zag hoe Nederland vlak na rust de voorsprong verdubbelde. Opnieuw was Bijen het goudhaantje. Nadat een sleeppush van Janssen terug ketste van de klomp van Kim, liep Bijen de bal met zijn backhand binnen: een knappe spitsengoal en goed voor de 2-0.

Blok van Blok

Maar de mooiste goal van de koele avond in Odisha moest nog komen. Nadat de omsingeling van de Koreanen compleet was, vond Janssen vanaf zijn vertrouwde linkerflank de mee naar voren geslopen Justen Blok met een schijnpass. Blok opende zijn stick en ‘blokte’ de messcherpe voorzet in de lange hoek: 3-0.

Oranje zat op rozen. De Koreanen mochten dan in de tussenronde van een 5-3 achterstand zijn teruggekomen tegen Argentinië, de oranjehemden bleven cool en zagen nog Van Heijningen met een mazzeltje de 4-0 scoren. De 4-1 van de moegestreden Koreanen was er eentje voor de spreekwoordelijke eer, al was het laatste woord aan Oranje. Teuns Beins maakte via een strafcorner de 5-1.