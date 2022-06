VIDEO Voormalig bokskampioen slaat als beveiliger man buiten westen

Kopieer naar clipboard

Francis deelt een dreunt uit. Ⓒ Screenshot

Voormalig bokskampioen Julius Francis is in Groot-Brittannië in opspraak geraakt. Op beelden is te zien hoe hij in zijn huidige beroep als beveiliger iemand knock-out slaat.