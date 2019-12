Sport Kort: Woods leidt VS naar Presidents Cup

Basketbal: Bucks blijven winnen in basketballiga NBA

08.44 uur: Milwaukee Bucks blijft winnen in de Amerikaanse basketballiga NBA. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo versloeg voor eigen publiek Cleveland Cavaliers met 125-108. Voor de Bucks was het de achttiende zege op rij. Het clubrecord is twintig opeenvolgende overwinningen. Het zal niet meevallen om die reeks uit het seizoen 1970-1971 te overtreffen. De volgende tegenstanders zijn komende week Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers, twee toonaangevende teams in de Western Conference.

Antetokounmpo bracht tegen de Cavaliers 29 punten op zijn naam. Khris Middleton tekende voor 24 punten. Zes spelers van de Bucks eindigden op de scorelijst in de dubbele cijfers. Voor de ploeg uit Cleveland was het de vijftiende nederlaag in de laatste zeventien duels.

Golf: Woods leidt VS naar Presidents Cup

08.30 uur: Het Amerikaanse golfteam heeft voor de achtste keer op rij de Presidents Cup veroverd. De ploeg van de uitblinkende captain Tiger Woods versloeg in Melbourne een mondiale selectie met 16-14.

Het was de tiende eindzege voor Verenigde Staten bij de dertiende editie van het tweejaarlijkse toernooi, dat op de Ryder Cup lijkt. Aan het evenement doen evenwel geen golfers uit Europa mee.

De Amerikaanse ploeg van twaalf spelers begon met een achterstand van 8-10 aan de afsluitende duels in het enkelspel. Mede dankzij een overwinning van Woods tegen de Mexicaan Abraham Ancer (3 en 2) wist de titelhouder alsnog de winst veilig te stellen. De 43-jarige Amerikaan behaalde zijn 27e zege in het toernooi. Daarmee is de 15-voudige majorwinnaar nu de succesvolste speler van het evenement.