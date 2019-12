Sport Kort: Worst de snelste in Duivencross

Veldrijden: Worst nu wél de sterkste

15.35 uur: Annemarie Worst heeft met veel machtsvertoon de Druivencross gewonnen. De Nederlandse ging er al in de eerste ronde alleen vandoor en werd door haar concurrentes nooit meer teruggezien. Haar landgenote Lucinda Brand, vorig jaar de winnares in Overijsse, finishte op ruim een minuut van Worst als tweede. De derde plaats was voor de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Worst moest zaterdag in de cross van Ronse nog genoegen nemen met de tweede plaats achter Ceylin del Carmen Alvarado. Laatstgenoemde liet de wedstrijd in Overijsse schieten.

Waterpolo: Waterpolosters sluiten af met fors verlies

09.40 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben het toernooi om de Canada Cup in Montreal afgesloten met een grote nederlaag. Oranje verloor met 11-5 van Verenigde Staten, de regerend olympisch en wereldkampioen. In de derde en vierde periode ging het mis met de ploeg van bondscoach Arno Havenga: 1-1 1-1 2-5 1-4. De treffers van Oranje kwamen op naam van Sabrina van der Sloot (twee), Iris Wolves, Vivian Sevenich en Ilse Koolhaas.

Eerder won Nederland met 12-10 van China en gingen de duels met Rusland (11-17) en Canada (10-11) verloren.

Nederland is in voorbereiding op het EK in januari in Boedapest. Oranje neemt komende week deel aan de Holiday Cup in Princeton.

Giannis Antetokounmpo was ook tegen de Cavs niet te stoppen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Bucks blijven winnen in NBA

08.44 uur: Milwaukee Bucks blijft winnen in de Amerikaanse basketballiga NBA. De ploeg van sterspeler Giannis Antetokounmpo versloeg voor eigen publiek Cleveland Cavaliers met 125-108. Voor de Bucks was het de achttiende zege op rij. Het clubrecord is twintig opeenvolgende overwinningen. Het zal niet meevallen om die reeks uit het seizoen 1970-1971 te overtreffen. De volgende tegenstanders zijn komende week Dallas Mavericks en Los Angeles Lakers, twee toonaangevende teams in de Western Conference.

Antetokounmpo bracht tegen de Cavaliers 29 punten op zijn naam. Khris Middleton tekende voor 24 punten. Zes spelers van de Bucks eindigden op de scorelijst in de dubbele cijfers. Voor de ploeg uit Cleveland was het de vijftiende nederlaag in de laatste zeventien duels.

Tiger Woods met Team USA Ⓒ Hollandse Hoogte

Golf: Woods leidt VS naar Presidents Cup

08.30 uur: Het Amerikaanse golfteam heeft voor de achtste keer op rij de Presidents Cup veroverd. De ploeg van de uitblinkende captain Tiger Woods versloeg in Melbourne een mondiale selectie met 16-14.

Het was de tiende eindzege voor Verenigde Staten bij de dertiende editie van het tweejaarlijkse toernooi, dat op de Ryder Cup lijkt. Aan het evenement doen evenwel geen golfers uit Europa mee.

De Amerikaanse ploeg van twaalf spelers begon met een achterstand van 8-10 aan de afsluitende duels in het enkelspel. Mede dankzij een overwinning van Woods tegen de Mexicaan Abraham Ancer (3 en 2) wist de titelhouder alsnog de winst veilig te stellen. De 43-jarige Amerikaan behaalde zijn 27e zege in het toernooi. Daarmee is de 15-voudige majorwinnaar nu de succesvolste speler van het evenement.