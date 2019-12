West Ham United haalt David Moyes terug als trainer

De Schot is vastgelegd voor anderhalf jaar. Hij moet de club in de Premier League houden, zoals hij dat ook deed in het seizoen 2017/2018. West Ham United staat momenteel zeventiende, net boven de degradatieplaatsen.

De club uit Londen moest op zoek naar een opvolger voor Manuel Pellegrini, die zaterdag na een nederlaag tegen Leicester City (1-2) werd ontslagen. Moyes was coach van West Ham United in seizoen 2017/2018 en maakte daarna plaats voor Pellegrini.

