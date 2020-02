Barcelona-fans verrast met ’terugkeer Neymar’

Barcelona-fans die zaterdagavond op het twitteraccount van hun favoriete club keken, dachten even dat Neymar zou terugkeren naar Camp Nou. Op het officiële account van Barça stond een foto van de Braziliaan in een shirt van Barcelona.

De ’terugkeer van Neymar’ lijkt aanstaande, maar is fake... Ⓒ Screenshot

Het bleek echter om een hack te gaan. „Goed, dit is de tweede keer, het niveau van de beveiliging is beter, maar nog steeds niet goed genoeg”, zo stond in een bericht dat tijdelijk op alle accounts van Barcelona te zien was. Het bericht was opgesteld door OurMine, een beruchte hackersgroep die al regelmatig heeft ingebroken op online-accounts van celebrities.

De hackers leggen uit wie ze zijn en wat hun bedoeling is. Ⓒ Screenshot

Ook het IOC kreeg ongewenst bezoek van OurMine. Op het twitteraccount waar het IOC officiële mededelingen op doet en op de accounts van de Spelen van Rio 2016 en Pyeongchang 2018 verscheen de tekst: „Hallo, wij zijn OurMine. Alles valt te hacken om de beveiliging van je accounts te verbeteren. Neem contact met ons op.”

OurMine beweert dat het als doel heeft om de online-veiligheid te vergroten.