Drama voor Kiran Badloe: materiaalpech zit olympisch kampioen dwars bij WK zeilen

Van der Meer en Bouwer waren op de slotdag kansrijk voor een medaille, maar in de medalrace moesten ze genoegen nemen met de vierde plek. Het goud ging naar de Italiaanse zeilsters Ruggero Tita en Caterina Banti, het zilver was voor Groot-Brittannië en het brons voor Zweden.

„We willen natuurlijk hier heel graag winnen. Dus net na de finish was wel even zuur”, aldus Bouwer. „Maar als je kijkt waar we vandaan komen en hoe jong we zijn, is het feit dat we binnen de top 5 zitten al een mega stap voor ons. Dat was ook onze doelstelling voor dit seizoen. En we hebben nog een jaar tot de Spelen om beter te worden.”

Slechte dienst richting Spelen

Badloe bewees zichzelf een slechte dienst in de strijd om een olympisch ticket. Materiaalpech zat hem dwars: een kapotte foil. „Ik checkte mijn foils nog voor de race, maar dan zie je niks en voel je niks. Dus dan denk je: het zit goed. Maar in de eerste race braken schroeven af in mijn foil, waardoor die foil los zat en stuk ging”, aldus Badloe. „Op een gegeven moment heb je zoveel tegenslagen gehad, dat je niet meer aan het strijden bent waar je voor moet strijden. Het zit niet mee, deels door mijn eigen toedoen en deels door zoiets als vandaag.”

Het WK iQFoil in Lanzarote van volgend jaar en de Troféo Sofia in april tellen ook nog mee voor de olympische kwalificatie. Luuc van Opzeeland ligt in Den Haag op koers voor een medaille en staat derde.