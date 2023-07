Carel Eiting traint na ziekmelding weer mee bij FC Volendam

De 25-jarige middenvelder is teleurgesteld over de gang van zaken rond de door hem gewenste transfer naar FC Twente, waar FC Volendam vooralsnog geen medewerking aan wil verlenen en die teleurstelling leidde tot de ziekmelding. Na drie dagen absentie heeft Eiting nu de training hervat. Onduidelijk is nog of er op korte termijn een oplossing kan worden gevonden voor het transferconflict.

Eiting beroept zich op een clausule in zijn contract waardoor hij voor circa 400.000 euro een transfer zou kunnen maken. FC Volendam heeft echter een optie in het contract van Eiting gelicht, waardoor de speler niet meer tot medio 2024 maar tot medio 2025 onder contract staat in het voormalige vissersdorp. In het nieuwe contract is volgens Volendam geen sprake meer van een clausule met een gelimiteerde transfersom.

Het kamp-Eiting is verbolgen over de actie van Volendam, omdat volgens hen de optie alleen volgend jaar gelicht kon worden en niet nu al. FC Volendam stelt, dat er wel een einddatum voor het lichten van de optie genoemd wordt, maar geen begindatum, zodat het toegestaan is om dit te doen.