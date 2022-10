Aziatische Winterspelen in futuristische woestijnstad in Saudi-Arabië

De nieuwe stad, Neom genaamd, wordt gebouwd aan de Rode Zee en bestaat uit een gebouw met een lengte van liefst 170 kilometer en een hoogte van 500 meter, waarin 9 miljoen mensen kunnen wonen en werken in een klimaatneutrale omgeving. Dat gaat gepaard met tal van technologische snufjes zoals vliegende taxi’s en een kunstmatige maan die ’s nachts voor licht moet zorgen.

Ten noorden daarvan komt het wintersportgebied Trojena. „De woestijnen en bergen van Saudi-Arabië zullen spoedig een plek zijn waar wintersporten worden beoefend”, meldde de olympische raad van Azië dinsdag. Neom wordt de eerste West-Aziatische stad die het sportevenement zal huisvesten. „Het is een gebied waar de temperaturen in de winter onder nul komen en het sowieso altijd een graad of 10 kouder is dan in andere delen van de regio”, meldt de website van het project. Trojena, met skipistes, een meer en tal van luxe hotels, moet in 2026 klaar zijn.

Onderdeel van de Aziatische Winterspelen zijn competities in skiën, snowboarden, ijshockey en kunstschaatsen. De Saudische hoofdstad Riyad is in 2034 gastheer voor de Aziatische Spelen, de grotere zomerse variant.